Tome nota da agenda para este sábado, 19 de Junho

11h00 Celebração da Benção dos Finalistas, na Escola da Apel, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na Igreja Imaculado Coração de Maria

11h00 Candidatura do PS a S. Vicente promove conferência de Imprensa, em frente às instalações da CGD locais.

11h30 Encontro Regional da CDU, no anfiteatro do Jardim de Santa Luzia

14h30 Iniciativa do JPP, dedicada ao tema das infraestruturas, no Sitio dos Anjos (Ponta do Sol)

Cultura e Entretenimento

12h00 Concerto integrado no ‘Ciclo de concertos na Sé', no Funchal

15h00 Entrega de prémios do XIV Concurso Infantojuvenil, promovido pelo Conservatório, com presença Secretário Regional de Educação Jorge Carvalho, no centro comercial Madeira Shopping, no Funchal

16h00 Comemoração do 3.º aniversário do espaço 'O Solar do Aposento' com concerto 'The American Hand Book', nos Jardins daquele espaço, em Ponta Delgada.

18h30 às 21h30 Sunset 'Soalheiro', evento Pérola dos Vinhos - Dois Catamarãs (Sea Nature / Sea the best)

21h00 Espectáculo ao vivo de Rúben Aguiar, no Fórum Machico

21h30 Madeira Jazz Collective actua junto à Capela de Santo António da Mouraria, no Funchal, com a presença José Manuel Rodrigues

Festival de Sabores e Tradições com o objectivo de celebrar o São João, no Porto Santo

Desporto

09h45 Campeonato Regional de Seniores Esgrima, na sala de esgrima do Funchal

12h às 17h Rampa do Monte' - Troféu Regional de Rampas AMARK 2021

17h Jogo Portugal - Alemanha do Euro2020

15h00 Nacional - Santacruzense da Liga de Veteranos, no Cristiano Ronaldo Campus" ASPRESS

Dias 19 e 20 Evento Desportivo Master Athletics 2021 (em parceria com a Câmara Municipal), na pista de atletismo do Centro Desportivo da Madeira