Tome da agenda desta quinta-feira, dia 24 de Junho

Visita do coordenador nacional do Plano de Vacinação à Madeira

O coordenador da ‘task force’ nacional de vacinação, Gouveia e Melo, visita hoje Região para acompanhar o processo de imunização de toda a população do Porto Santo, a designada ‘Operação Ilha Verde’, que vai para o terreno a partir de sexta-feira, dia 25 de Junho. Eis o programa oficial para esta quinta-feira:

11h:30 – Visita ao Centro de Vacinação do Funchal

15h:00 – Visita à Unidade de Emergência e Saúde Pública (Centro de Saúde do Bom Jesus)

Dia do concelho do Porto Santo

O Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil, em representação do Presidente do Governo Regional, preside à sessão solene comemorativa do 186º aniversário do dia do concelho do Porto Santo, com o seguinte programa:

09h00 – Hastear da Bandeira – Largo do Pelourinho

09h15 – Sessão Solene – Auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo

11h30 – Missa Solene – Igreja Nossa Senhora da Piedade

As comemorações contaram com a presença de diversas entidades, inclusive do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

09h00 - Reunião Plenária n.º 84

A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 09 horas.

11h00 - Centro Interpretativo do Caminho de Ferro do Monte

Terá lugar, esta quinta-feira, no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, a inauguração do Centro Interpretativo do Caminho de Ferro do Monte, uma obra de requalificação promovida pela Câmara Municipal do Funchal, que contemplou a criação de um novo núcleo cultural na antiga Estação de Comboio do Monte. O executivo municipal estará presente na ocasião.

11h00 - Visita Bispo do Funchal ao Calhau da Lapa

O Bispo do Funchal vai participar, esta quinta-feira, dia de São João, na tradicional visita Pascal ao Calhau da Lapa, em Campanário. D. Nuno Brás irá, pela primeira vez, ao Calhau da Lapa, não só para participar na singular visita Pascal, mas também presidir à missa campal associada à celebração festiva, anualmente celebrada no dia de São João, no recôndito calhau.

14h30 - Reunião da 6.ª Comissão Permanente de Educação, Desporto e Cultura

Os deputados da 6.ª Comissão Permanente de Educação, Desporto e Cultura reúnem-se, no Hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira, para analisar, entre os outros assuntos, a petição Pública intitulada ‘Pelo direito à Cultura dos Madeirenses e Porto-santenses’.

14h30 – Campanha ‘Dê Uma Tampa à Indiferença’

A Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação da Região Autónoma da Madeira e Associação Sem Limites irão entregar material ortopédico ao Lar São Francisco (Funhcal), no âmbito da campanha ‘Dê Uma Tampa à Indiferença’.

CULTURA

10h30 - Inauguração da exposição ‘Libertem os Brinquedos’

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 10h30, na inauguração da exposição ‘Libertem os Brinquedos’, no âmbito da Semana das Artes 2021, que terá lugar no Centro Comercial La Vie Funchal (piso 2).

- Estreiam nos cinemas do Funchal uma refilmagem de um filme de terror ‘Caminho sem retorno’ e o ‘blockbuster’ de acção ‘Velocidade Furiosa 9’.

- Noite de ‘Jazz, Tapas & Wine’ no Castanheiro Boutique Hotel. É um evento intimista com sonoridades jazzistas, num ambiente sofisticado, mas descontraído. Até ao final do Verão, todas as quintas-feiras, no Bar Iris Cocktail & Music Lounge. A reserva antecipada é obrigatória. Horário a partir das 19h30. Ricardo Dias é o director artístico.

- 2.º Festival de Gastronómico do Porto Santo, com animação.

- Concerto do Jazz Classic Trio, no Castanheiro Boutique Hotel.

DESPORTO

11h00 - Apresentação do WPS World Championships Madeira 2022

A conferência de imprensa de apresentação do World Para Swimming Championships Madeira 2022 irá realizar-se no Pestana Carlton Hotel, pelas 11 horas. Na ocasião será apresentado o estudo/relatório dos impactos referentes ao evento World Para Swimming European Open Championships, que realizou-se no passado mês de maio no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal. O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente.