Turismo no Porto Santo vai "suplantar os melhores anos"

O Governo da Madeira prevê que a afluência de turistas ao Porto Santo este verão suplante "os melhores anos", com picos de 40 mil visitantes, mas alguns empresários alertam para eventuais dificuldades ao nível da prestação de serviços.

"É positivo termos um bom número de visitantes, para colmatarmos todas as despesas durante este período de [pandemia de] covid-19, no último ano e meio, no entanto, se as previsões se confirmarem, com esse fluxo tão grande de turistas, será complicado para a prestação de serviços", disse à agência Lusa Miguel Velosa, presidente da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS).

O empresário alertou para dificuldades na capacidade de resposta, sobretudo no setor da restauração, marcado pela falta de mão de obra e pela insuficiente formação profissional dos trabalhadores.

"A realidade é esta", disse, salientando que "a maior parte das pessoas que trabalhava na restauração, devido às tabelas salariais não terem aumentos há três ou quatro anos, saiu e procura outro tipo de trabalho".

Para o Governo da Madeira, a operação do Porto Santo é "relevantíssima" para o setor turístico local, destacando que as medidas de controlo da pandemia de covid-19 fazem da ilha um "destino seguro".

"Este ano consolidamos uma operação 'charter', que envolve a SATA e a Ibéria, que nos garante seis frequências semanais, a somar a outras seis de voos regulares da TAP, que estão a ter grande procura", explicou à Lusa o secretário do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, acrescentando que haverá também voos provenientes do Reino Unido, Polónia e Dinamarca.

"Teremos um verão cheio no Porto Santo, um verão como não há memória, a suplantar os melhores anos do Porto Santo", declarou.

O governante disse ainda que, além do "trabalho comercial" de captação de operadores turísticos nacionais e internacionais, o executivo madeirense investiu em medidas de controlo e contenção da covid-19, como a vacinação de profissionais ligados ao setor do turismo e a obrigatoriedade de teste PCR negativo para entrar na região.

Por outro lado, foi criado um 'corredor verde' para pessoas com a vacinação completa ou recuperadas da doença.

Para a deslocação entre ilhas - Madeira e Porto Santo - é exigido apenas um teste rápido antigénio.

Eduardo Jesus salientou, também, que a vacinação da população do Porto Santo ficará concluída em breve.

Também para o presidente da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo estão reunidas "todas as condições" para um "verão em segurança" na ilha.

Contudo, o responsável insistiu que a falta de mão de obra e a pouca formação profissional dos trabalhadores do setor da restauração constituem problemas que só serão ultrapassados com "muita dificuldade".

"Por isso, uma das grandes apostas da nossa associação a curto prazo será investir na formação", disse, adiantando que a AICTPS vai "arrancar com cursos de formação em áreas ligadas ao turismo e à restauração e aos serviços, nomeadamente na vertente de atendimento ao público e gestão de conflitos."

O Porto Santo é a segunda ilha habitada do arquipélago da Madeira, tem 42,17 quilómetros de superfície e uma população residente de 5.483 pessoas (Censos 2011), sendo um destino de verão muito procurado, conhecido pela sua praia de areia amarela fina com uma extensão de nove quilómetros.