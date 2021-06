Tome nota da agenda desta sexta-feira, 25 de Junho

Visita à RAM do coordenador do Plano de Vacinação contra a COVID-19 em Portugal, o Vice-Almirante Gouveia e Melo

- 09h30 Visita ao Centro de Vacinação do Porto Santo

- 10h00 Briefing sobre a campanha de Vacinação na RAM, no Centro de Congressos do Porto Santo

10h00 Iniciativa JPP, sobre Economia, nos Canhas (Ponta do Sol)

10h00 Entrega de Certificado Madeira Safe to Discover à Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, no Campo de Golfe

10h30 Cerimónia de entrega das bandeiras Eco-Escolas às escolas da Calheta

10h30 Madeira Andebol SAD apresenta nova parceria com o Hospital da Luz, na Clínica de Santa Catarina

11h00 Apresentação do Portal ‘Mar Madeira’ por Teófilo Cunha, no Edifício da Lota do Funchal

11h00 Cerimónia de entrega de prémios do VII Festival de Audiovisual e Cinema Escolar, com a presença de Jorge Carvalho, na EB23 Dr. Eduardo Brazão de Castro (Funchal)

11h00 Iniciativa CDU no Centro de Saúde da Calheta

12h30 Visita à Casa de Abrigo das Queimadas, no âmbito das Jornadas Locais, em Santana - PSD Madeira

16h00 Sessão Solene do dia do concelho de Santa Cruz, no Jardim Municipal

17h00 Abertura da ‘Escola do Porto Santo’, da Porta 33, com presença de José Manuel Rodrigues

18h00 Cerimónia oficial de apresentação da Coligação ‘Acredita Porto Santo’, com presença de Miguel Albuquerque, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo

18h30 Inauguração da sede de campanha da candidatura do PS, no Funchal

CULTURA

18h00 Será inaugurada a exposição ‘Terceira paisagem’, da autoria de Hélder Folgado e João Almeida, na Torre Mirante da Câmara Municipal do Funchal

19h00 Concerto do projecto ‘Música no Museus’, no Museu A Cidade do Açúcar (Funchal)

19h00 Concerto do Núcleo de Santana do Conservatório, com pintura ao vivo, no pátio exterior da Casa da Cultura de Santana

21h00 O Screenings Funchal exibe a película ‘A mulher que fugiu’, nos cinemas NOS no Fórum Madeira