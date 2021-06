Tome nota da agenda desta quarta-feira, 23 de Junho

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a sessão plenária.

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 10 horas, a empresa DOMODELTA – Instalações Eléctricas, Lda.

A Assembleia Legislativa da Madeira acolhe, pelas 10h30, a abertura da Exposição do 'Concurso de Expressão Dramática – Um Fantoche… uma história para (en)cantar'. Esta iniciativa conta com a presença do presidente da ALM, José Manuel Rodrigues, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e do Director Regional de Educação, Marco Gomes.

A CDU desenvolve uma iniciativa política, pelas 11 horas, na Praia do Gorgulho ou do Gavinas, no Funchal, onde Edgar Silva, candidato à presidência da Câmara Municipal do Funchal, intervirá sobre o problema da poluição do mar e das zonas balneares.

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente, pelas 11h30, na cerimónia de entrega de diplomas aos melhores alunos da Escola Bartolomeu Perestrelo.

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, estará, pelas 14 horas, no Centro Cultural de Congressos do Porto Santo na apresentação do projecto 'Porto Santo Sem Lixo Marinho – Compromissos para a gestão comunitária'.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, estará presente, pelas 15 horas, nas Hortas Urbanas do Laranjal, em Santo António, para a entrega de novos espaços a 31 munícipes.

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe, pelas 18 horas, as Conferências do Teatro 'Madeira de A a Z' com Lígia Brazão e José Eduardo Franco.