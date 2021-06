“Seria triste e catastrófico entregar o trabalho feito a quem desgraçou e faliu este município”

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, aproveita a passagem de mais um aniversário do concelho, que hoje se assinala, não apenas para dar “os parabéns a todos os santa-cruzenses pelo percurso e pelas conquistas destes últimos oito anos” e manifestar o orgulho que sente “em ter sido privilegiado com a confiança que me deram para, em vosso nome, desenvolver um projecto sustentado e responsável para Santa Cruz”, mas também para deixar fortes críticas aos que desejam regressar ao passado, quando o PSD era governo no Município.

Em jeito de balanço aos mandatos do JPP, o autarca assume que os “últimos oito anos saldaram-se num percurso desafiante, não isento de dificuldades, mas também marcado por conquistas significativas e relevantes”. Sobretudo ao recordar que recebeu o Município do PSD “em situação de falência, endividado e descredibilizado”.

Reforça que em 2013 o concelho “revelava um atraso infra-estrutural de décadas, uma total ausência de investimento recente e de um programa social capaz de dar resposta a quem precisava. Um concelho que carecia de uma identidade e de orgulho próprios que o catapultassem para o patamar de importância que realmente tem: porta de entrada na Região, segundo polo turístico, lugar onde muitos escolheram viver, terra de múltiplas potencialidades naturais e de uma riqueza cultural ímpar”, aponta.

O presidente da Câmara, em final de segundo mandato e recandidato a mais quatro anos na presidência do Município dá os parabéns “ao povo que teve a coragem de mudar em 2013 de uma trajectória descendente e catastrófica para um projecto de recuperação financeira real, de recuperação infr-aestrutural efectiva e de criação de uma marca e de uma forma de estar que hoje nos afirmam e nos colocam no mapa regional”, sublinha.

No extenso post que hoje Filipe Sousa publicou na sua página pessoal rede social Facebook, diz ter mudado “radicalmente” o concelho “que hoje se pode orgulhar de uma recuperação financeira assinalável, de um investimento infra-estrutural sem paralelo num passado recente, de um programa social inovador, e de um calendário de eventos que recuperou o orgulho de nos termos afirmado como capital do Natal, de termos a nossa Festa da Flor, num concelho que aposta na sua herança cultural passada e na sua força vindoura de um futuro”.

Aproveita para desafiar “quem quer que seja” a contradizer a evolução pós 2013 em áreas como a reabilitação urbanística, água e saneamento, apoio social, entre outras.

Um ‘rol’ que é agora “uma realidade à vista de todos, à vista dos que não andam cegos por regressar ao poder num concelho que deixaram tristemente na miséria e na falência”, diz ter sido feito com o apoio, ajuda e vontade da maioria dos santa-cruzenses.

Filipe Sousa aproveita a oportunidade para manifestar o desejo de concluir o último mandato “nos próximos quatro anos. Quero finalizar o meu e o vosso projecto. Seria triste e catastrófico entregar o trabalho feito a quem desgraçou e faliu este município e que agora apregoa novas visões. Mas eu sei que deixámos de ser cegos, eu sei que hoje nos erguemos orgulhosos do que conquistámos. E sei de tudo isto porque também sou deste povo, desta gente, desta cepa corajosa e confiante. Sei que sou dos que trabalham e não desistem”, escreve, antes de concluir que “o caminho é em frente e não um caminho de regresso ao passado”.