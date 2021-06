Idosa sentiu-se mal e entrou em paragem cardiorrespiratória no Lido

Uma idosa madeirense, na faixa etária dos 70 anos, entrou em paragem cardiorrespiratória esta manhã, no complexo balnear do Lido, tendo sido socorrida primeiro por funcionários da ‘Frente Mar’ e depois por elementos dos Sapadores do Funchal e da EMIR, que acompanharam até às Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo apurámos, a senhora encontrava-se na área das piscinas quando, pelas 11h50, se sentiu mal e pediu ajuda aos nadadores-salvadores do complexo balnear, que a acompanharam ao posto de socorro existente nas instalações. Neste local, acabou por entrar em paragem cardiorrespiratória, tendo os socorristas da ‘Frente Mar’ iniciado as manobras de reanimação. Entretanto, chegaram os Sapadores do Funchal e a EMIR, que deram início ao suporte avançado de vida.

A vítima terá recuperado os sinais vitais e foi transportada pelos bombeiros às Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.