Mundial na Madeira “é o reconhecimento do trabalho de excelência” realizado na Região

Reafirmando “o Funchal como cidade Educadora, Inclusiva e amiga do Desporto”, a vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Dina Letra, diz ser “motivo de orgulho podermos acolher, de novo em 2022, o Campeonato do Mundo de Natação Adaptada.”.

Declarações na conferência de imprensa de apresentação do World Para Swimming Championships Madeira 2022, por entender que a realização do Mundial no Funchal “significa que dispomos de infra-estrutruras, dispomos de recursos, mas sobretudo é o reconhecimento do trabalho de excelência que é efectuado pela Federação, pela Associação de Natação” e “também pelos parceiros” entre todos os outros envolvidos.

Segundo a autarca, também “é sinal de confiança dos organismos nacionais e internacionais na capacidade da Associação de Natação em organizar grandes eventos de cariz internacional”, sublinhou, referindo-se em particular ao presidente da direcção da Associação de Natação da Madeira, Avelino, Silva, também presente na cerimónia.

“O Funchal está, como sempre esteve, disponível para dar o seu contributo”, concretizou.