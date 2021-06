Sérgio Vieira deixa de ser treinador do Nacional antes do arranque da época

Por motivos de ordem pessoal não será possível a Sérgio Vieira assegurar o comando técnico do Nacional

Rui Alves, presidente do Conselho de Administração da SAD, lamenta uma “situação por todos indesejada”, mas salienta que “há valores que se sobrepõem a tudo o resto”, deixando vincada a solidariedade do clube para com o técnico e os votos de que “volte rapidamente ao treino e dê sequência a uma carreira que será certamente de grande sucesso”.

Quanto a Sérgio Vieira assume a sua tristeza por não poder treinar o CD Nacional, agradecendo a compreensão e a postura dos dirigentes alvi-negros. Deixa contudo vincada a sua vontade de “num futuro próximo poder ajudar o Nacional a conseguir muitas conquistas”.

Perante este cenário, a administração da SAD vai agora colocar-se em campo na busca de um substituto para Sérgio Vieira. Com o arranque dos trabalhos agendado para segunda-feira, este será um processo de prioridade máxima.

A época arranca segunda-feira com a realização de testes físicos e exames médicos, que serão repartidos entre o Innovation Fitness Lab, a Clínica de Santa Luzia e o Estádio da Madeira. O trabalho de campo arranca na quinta-feira, dia em que será cumprida a primeira sessão de treino.

Da programação consta ainda a realização de um estágio fora da Região, entre 16 e 21 de Julho, que terá lugar em Penafiel e contempla a realização de alguns jogos de treino.