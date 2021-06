Jersey coloca Inglaterra na lista vermelha

As autoridades de Jersey concordaram em actualizar a política de viagens, devido ao aumento do número de casos da variante Delta no Reino Unido.

Assim, a partir de amanhã, terça-feira, 29 de Junho, às 00h01, Inglaterra será reclassificada como 'vermelha', juntando-se assim à Escócia.

Até este momento, o país permanecia na lista 'verde', com sujeições de emergência.

Os passageiros com as duas vacinas que chegam de qualquer área vermelha, bem como os oriundos de uma zona verde podem entrar em Jersey, de acordo com o esquema de Certificação de Status COVID.

Tal significa que os passageiros têm de fazer um teste à chegada, com isolamento até um primeiro resultado negativo, e um novo teste ao oitavo dia.

As Ilhas do Canal registam neste momento um ligeiro aumento do números de infecções por covid-19, somando 56 casos positivos.

As autoridades de saúde em Jersey acreditam que a variante Delta do covid-19 esteja a tornar-se a dominante na ilha.

Governo de Jersey adia por mais duas semanas o levantamento de restrições

O aumento do número de casos de covid-19, associado ao aparecimento da variante Delta, levou o Governo de Jersey (que previa anunciar um levantamento das restrições esta semana), a adiar por mais duas semanas o processo de desconfinamento.

O conselheiro das comunidades madeirenses, João Carlos Nunes, disse que estava prevista a abertura das discotecas, mas devido ao agravamento da situação no Reino Unido, ficou adiado o anúncio.

O responsável adiantou ainda ao DIÁRIO que as festas podem serem realizadas, mas com restrições ao nível da ocupação. Do mesmo modo, podem ter música, embora não seja permitido às pessoas dançar nos espaços.

Ainda que o uso da máscara não seja obrigatório em Jersey, cabe aos restaurantes, pubs e espaços similares definir a exigência do uso de máscara no seu interior.

João Carlos Nunes acrescentou que, nos pubs, as bebidas continuam a ser servidas pelos funcionários nas mesas.