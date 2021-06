"Em vez de ajudar a manter os postos de trabalho, a CMF dá apoios para obras de remodelação", critica Paula Menezes

“Mais do que lamentável, chega a ser caricata a forma como este Executivo Municipal enfrenta e responde aos graves problemas que o tecido empresarial da nossa cidade enfrenta, neste momento, anunciando apoios que, em vez de ajudarem nas despesas correntes e na manutenção dos postos de trabalho, são destinados a obras de remodelação” começa por afirmar a vereadora do PSD Paula Menezes, que se mostra incrédula perante a falta de sensibilidade de um Executivo “que tarda a responder e que, quando responde, falha redondamente naquilo que devia acertar, a bem do Município, das empresas e das nossas famílias”.

Paula Menezes que, referindo-se aos últimos apoios anunciados, “com pompa e circunstância”, no valor de 5 mil euros aos empresários, diz mesmo lamentar “que tais ajudas não passem das habituais encenações e da propaganda política que nada resolve ou ajuda quem mais precisa nesta fase de recuperação”. Apoios esses que, sublinha, são destinados não a auxiliar a gestão diária e as despesas correntes que o comércio local enfrenta, atualmente, mas, sim, a apoiar a realização de obras nos estabelecimentos, “aquela que é, certamente, a última das prioridades de quem sofreu e sofre, ainda hoje, os graves efeitos que a pandemia traduziu”.

“Quando temos empresários que têm feito um grande esforço para manter as suas portas abertas e para salvaguardarem os seus postos de trabalho, aguardando apoios que tardam em chegar e que, quando chegam, não cumprem qualquer propósito, chegamos à conclusão de que, efetivamente, quem gere os destinos do Funchal não está minimamente preparado para responder nem agora nem no futuro ao que este concelho mais precisa”, reforça a vereadora, indo mais longe ao afirmar que esta postura alheada da realidade traduz, “além da falta de sensibilidade e bom senso a que este Executivo já nos habituou”, uma total ausência de estratégia e de capacidade para fazer parte das soluções que faltam ao Funchal.

“Infelizmente, apenas podemos chegar à conclusão de que este Executivo está mais apostado em fomentar o desemprego do que em servir, realmente, os Munícipes que o elegeram, Munícipes esses que, perante esta e todas as atitudes que têm vindo a ser assumidas, em particular neste último ano e meio, saberão, certamente, optar por quem verdadeiramente se preocupa e está disposto a ajudar e a cumprir, sem demagogias ou devaneios, com aquilo que a nossa população mais precisa”, rematou.