Madeira é a única região do País com R(t) inferior a 1

A Madeira é, segundo os mais recentes dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a única região do País com o R(t) abaixo de 1.

Entre 9 a 13 de Junho, o valor de R(t) apurado para o arquipélago madeirense foi de 0,98. No todo nacional, essa marca situa-se em 1,14, podendo, com uma confiança de 95%. Por regiões, foram estimados os seguintes valores de R(t): 1,04 na região Norte; 1,07 na região Centro; 1,20 na região de Lisboa e Vale do Tejo; 1,13 na região do Alentejo; 1,19 na região do Algarve; 1,09 na Região Autónoma dos Açores; e 0,98 na Região Autónoma da Madeira.

Diz o INSA que “todas as regiões apresentam a média do índice de transmissibilidade (5 dias) superior a 1 com excepção da Região Autónoma da Madeira”.

A par disso, Portugal apresenta a taxa de notificação acumulada de 14 dias entre 60 e 119,9 100.000 habitantes, ou seja, taxa de notificação moderada e com tendência crescente.

Também aqui, por regiões, a Madeira ocupa uma das melhores ‘posições.

“As regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Autónoma dos Açores apresentam uma taxa de incidência acumulada superior a 120 casos por 100.000 habitantes. As restantes regiões apresentam uma taxa de incidência acumulada inferior a 120 casos por 100.000 habitantes, das quais as regiões Centro e Autónoma da Madeira se encontram abaixo dos 60 casos por 100.000 habitantes”, lemos no relatório divulgado no início da noite desta sexta-feira.

Indicador combinado: taxa de notificação a 14 dias, taxa de teste e positividade de teste, actualizado em 17 de Junho, segundo a ECDC

Únicos na zona verde segundo a ECDC

Já ontem a Madeira era a única região do País que estava na zona ‘verde’, de acordo com os dados da incidência acumulada divulgados pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) esta quinta-feira.

De acordo com a mesma fonte e olhando aos últimos 14 dias, a Madeira é, também, a única região do País com menos de 50 casos notificados por 100 mil habitantes. Isto mantendo-se sempre no mais elevado escalão da testagem.

Índice de testagem por 100 mil habitantes, actualizado a 17 de Junho, segundo a ECDC

A nossa Região, tal como os Açores, realiza acima de cinco mil teste por 100 mil habitantes, enquanto o território continental português está dois escalões abaixo, com uma taxa de testagem entre os mil e os 2.499 testes por 100 mil habitantes. No mesmo escalão das regiões autónomas só mesmo o Reino Unido, a Islândia, a Grécia e alguns países da Europa Central.

O resultado dos testes na última semana tem sido maioritariamente negativo. A taxa de positividade é inferior a 1% na Madeira. Nos Açores e em Portugal continental está entre 1 e 3,9%.