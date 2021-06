Gouveia e Melo agradado com a vacinação na Madeira

O coordenador da task force para a vacinação contra a COVID-19 esteve a vistar esta manhã o Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo onde este fim-de-semana se esperam vacinar mais de duas mil pessoas. Depois de visitar todo o espaço e de falar com profissionais e utentes, Gouveia e Melo disse aos jornalistas estar “agradado com a organização, com a forma como encaram o processo e como o estão a conduzir” na Região. O Vice-almirante afirma que a mega-operação que teve hoje início no Porto Santo é de grande importância sobretudo tendo em conta a ultraperiferia da ilha e o facto de não dispor de um hospital. “Só posso estar contente e fico muito satisfeito com o que vi”, disse. “Fico impressionado com as soluções locais que também são exemplo para o todo nacional”

As entidades apelam ainda a que residente no Porto Santo que não tenham sido contactados para a vacinação a decorrer entre hoje e domingo, que se dirijam ao centro de vacinação para poder receber a vacina.