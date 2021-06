Para evitar possíveis problemas para realização de teste de antigénio, o Porto Santo disponibiliza a partir de hoje mais um espaço para realização destes testes. Trata-se da Clínica Atlântico que vai funcionar nas antigas instalações da cantina da Função Pública.

Além desta nova oferta suplementar, no Centro de Saúde Local, podem ser feitos testes, todos os dias, das 15 às 17 horas, sem necessidade de marcação. Rogério Correia, director do centro, explica assim que passam a ser quatro os locais para realização do teste de antigénio.

Nos últimos dias, tem havido muitas reclamações devido à impossibilidade de fazer marcação para teste ou da impossibilidade de realizar o teste que é obrigatório até 48 horas antes de viajar de e para o Porto Santo, mas o director do Centro de Saúde diz não perceber esta situação, já que a unidade que dirige tem estado aberta todos os dias para realização destes testes, no referido horário e que, embora tenha uma capacidade para fazer 100 testes por hora, esse valor ainda não foi alcançado. “Temos respondido a toda a procurar e ainda sobram testes”.

Rogério Correia admite que o que pode estar a acontecer é as pessoas estarem a tentar marcar o teste para a farmácia local ou para o posto do Synlab no aeroporto do Porto Santo e não o conseguem fazer, mas esquecem-se do Centro de Saúde.

O médico salienta então que neste momento quem quiser fazer teste de antigénio poderá fazê-lo, mediante agendamento na Farmácia, no posto Synlab do Aeroporto (marcar através de [email protected]), a Clínica do Atlântico e dirigindo-se ao Centro de Saúde entre as 15 e as 17 horas.