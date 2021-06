Alberto João queria que o Aeroporto da Madeira tivesse o nome de Cavaco Silva

Não se trata propriamente de uma novidade, mas neste 'Canal Memória' recordamos o tema que fez manchete no DIÁRIO do dia 25 de Junho de 1991.

Escrevia então Luís Calisto que a ideia de chamar o futuro "intercontinental" da Madeira 'Aeroporto Cavaco Silva' partiu do próprio presidente do Governo, Alberto João Jardim. A fundamentação desta atitude do Governo Regional da Madeira e da maioria social-democrata que o apoiava residia nas posições de Cavaco Silva quanto à realização do "sonho madeirense", isto é, da existência de um aeroporto para aviões de grande porte.

De facto, quando o antigo primeiro-ministro Sá Carneiro prometeu, em 1980, que o Governo da República pagaria metade do Aeroporto Intercontinental do Funchal, Cavaco Silva era ministro das Finanças.

Já na qualidade de chefe do Governo de Lisboa, Cavaco desempenhou papel decisivo junto de Bruxelas na sensibilização para as carências graves das regiões ultraperiféricas da Europa. Foi quando se consumou a realização dos programas ultraperiféricos de onde saiu o REGIS - que por sua vez veio possibilitar o arranque das obras de ampliação em Santa Catarina.

De resto, tanto o presidente como o vice-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim e Miguel de Sousa, foram claros ao apresentarem Cavaco Silva como um eixo fundamental no relacionamento da então CEE com a Região Autónoma da Madeira

O DIÁRIO noticiava também na altura que deveria ser remetido ao Parlamento insular uma proposta de decreto legislativo regional para que os deputados confirmassem esta pretensão governamental.

Já em 2017, quando o actual executivo decidiu designar a pista com o nome de Cristiano Ronaldo, o Secretário de Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional, Silva Peneda, confirmou esta pretensão de Alberto João Jardim.

Em entrevista à Rádio Renascença, o governante adiantou até que já na década de 80 era vontade de Alberto João Jardim que o Aeroporto da Madeira se denominasse 'Aeroporto Cavaco Silva'.

Foi quando desempenhava esse cargo que se fizeram as obras de ampliação do aeroporto da Madeira, obras financiadas por fundos europeus. O presidente do governo regional (Alberto João Jardim) tratou deste dossier comigo. Um dia confidenciou-me ter grande vontade em que o aeroporto fosse designado de ‘Aeroporto Professor Cavaco Silva’. Não teve sorte nenhuma e, quanto a mim, bem. Portanto, foi nessa altura que alguém ia emprestar o nome a um baptismo promovido pelo governo regional da Madeira. E, se calhar, nessa altura a opção seria aplaudida pela maioria da população portuguesa porque o professor Cavaco Silva estaria no máximo de popularidade. Mas foi sensato não adoptar a opção. Silva Peneda

O antigo secretário de estado de Cavaco Silva disse também aos microfones da rádio que era vontade de Alberto João que quando a obra de ampliação do aeroporto internacional da Madeira estivesse concluída fosse designada Cavaco Silva. "Manifestou-o em conversas que comigo manteve. Agora já o posso dizer porque já passou muito tempo, mas se perguntarem ao Dr. Alberto João Jardim ele certamente o confirmará”, afirmou.