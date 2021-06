Anastácio Alves deixa de ser padre

A Diocese do Funchal informa que o Papa Francisco acedeu ao pedido de dispensa das obrigações inerentes à Sagrada Ordenação, inclusive do celibato sacerdotal qo Padre José Anastácio Gouveia Alves.

Na impossibilidade de o poder contactar, a Diocese do Funchal foi instruída pela Congregação da Doutrina da Fé para que esta decisão fosse tornada pública.

Como o DIÁRIO noticiou em 2018, a Diocese do Funchal afastou da acção pastoral o padre madeirense, que exercia em França em vários anos e é suspeito de abuso sexual de um menor na Madeira. A medida cautelar decidida pelo bispo D. António Carrilho representou uma importante viragem na forma como a Igreja Católica madeirense aborda estas situações, pois manifesta-se “em profunda comunhão com o Papa Francisco” e publicamente “repudia e condena a pedofilia e é solidária com as vítimas e com as suas famílias”.

Em resposta a questões colocadas pelo DIÁRIO, à data, a Diocese do Funchal assumiu que soube de suspeitas de abuso sexual relacionadas com Anastácio Alves que levaram à abertura de um processo eclesiástico (justiça religiosa). Na altura, foi proposto o afastamento de Anastácio Alves da acção pastoral que desempenhava na Paróquia Portuguesa em Paris (Gentilly).