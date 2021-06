Dois milhões de euros vão transformar o parque de campismo num parque público do Porto Santo

Um parque urbano de princípios sustentáveis na zona nobre do centro da vila do Porto Santo. Este é em traços largos a descrição do projecto que vai transformar o parque de campismo no futuro parque público do Porto Santo e que foi apresentado esta manhã pelo Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e pela secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada.

As obras vão custar dois milhões de euros e serão lançadas após a aprovação do Orçamento Regional para 2022, no qual o projecto irá constar.

Na apresentação do projecto, Susana Prada destacou que o futuro parque público urbano respeitará o património natural e cultural do Porto Santo e será eficiente do ponto de vista energético. A empreitada implicará assim a plantação de plantas indígenas, a reposição da duna, a criação de campos de desportos de praia (para vólei e futebol de praia) e de um parque infantil, com pavimento natural (areia), a recuperação da nora existente no local e a plantação de vinhas a tardoz da duna.

A estrutura de serviços existente será demolida e serão criadas duas estruturas em madeira, com arquitectura a remeter para as tradicionais casas da lancha onde serão instaladas uma gelataria e bar/cafetaria, ambos com explanado. Haverá ainda um parque de merendas e ao longo dos percursos pedonais que vai ser melhorado com pavimento poroso vai haver zona de sombra e repouso,

Além disso, o espaço deixará de ter apenas uma entrada, mantendo-se a já existente, outra junto ao estacionamento (que também irá crescer de 20 para 61 lugares) e criando-se uma entrada pela praia através de passadiço de madeira sobre-elevado.

Haverá ainda um Núcleo de Tecnologias Digitais que será destinado aos nómadas digitais e que será apresentado dentro de alguns meses.