Homem a circular a pé na via rápida

Um homem foi visto a circular, ao final da tarde desta quarta-feira, ao quilómetro 20.6 da via rápida (Canto do Muro), no sentido Santa Cruz-Funchal.

Desconhece-se se as equipas da Via Litoral advertiram o transeunte para que saísse da estrada, ainda para mais numa zona considerada 'crítica' em termos de velocidade.

Na última semana, entre os dias 14 e 20 de Junho, a Via Litoral detectou nove pessoas a circular a pé na via rápida, tendo advertido as mesmas para saírem da via.