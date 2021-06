Rui Barreto reuniu com representantes dos empresários do Porto Santo

O secretário regional da Economia reuniu esta sexta-feira com a Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS), entidade que representa as empresas da Ilha Dourada nos sectores do Comércio, Serviços Indústria e Turismo.

No encontro com os membros da direcção da AICTPS foram abordados vários assuntos de interesse local, tais como a estratégia para o desenvolvimento e para a recuperação económica do Porto Santo; medidas implementadas pela secretaria da Economia para apoiar as empresas e proteger os postos de trabalho; bem como a discriminação positiva ao tecido económico do Porto Santo na majoração diversos apoios e sistemas de incentivos às empresas locais.

De acordo com Rui Barreto, a auscultação dos agentes económicos tem sido “constante e fundamental” para tomada de decisões com vista à implementação das medidas adequadas à realidade regional. “Sobretudo nesta fase da pandemia, temos reunido e acompanhado com frequência os empresários e associações da Madeira e do Porto Santo”, sublinha.

O governante recordou que as empresas do Porto Santo têm sido alvo de uma “discriminação positiva” nas linhas de apoio à tesouraria e manutenção dos postos de trabalho e no âmbito dos sistemas de incentivos, onde o Governo Regional já atribui uma majoração para fazer face aos custos com a dupla insularidade e às consequentes limitações de desenvolvimento.

Além das verbas do orçamento regional, nomeadamente com recurso a um empréstimo de 458 milhões, Rui Barreto apontou os 3,2 milhões de euros com que o IDE já apoiou 150 empresas do Porto Santo. O montante pago nas linhas de apoio - Investe RAM e Apoiar-Madeira - corresponde a 2,2 milhões de euros. Já o VI aviso do ‘SI Funcionamento´, destinado à cobertura dos custos fixos, apresenta 28 projetos aprovados para uma verba de 538 mil euros.