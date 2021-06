Alterações na recolha do lixo no Porto Santo na quinta-feira

A ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A., informa que se registarão as seguintes alterações nos serviços de recolha de resíduos no município do Porto Santo, no feriado de 24 Junho de 2021:

A recolha selectiva de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à 5.ª feira (dia 24 de Junho), será antecipada para a 4.ª feira (dia 23 de Junho), com início às 8 horas;

A recolha selectiva de embalagens plásticas/metálicas (ecoponto amarelo), habitual à 5.ª feira (dia 24 de Junho), será antecipada para a 4.ª feira (dias 23 de Junho), com início às 13 horas.

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS:

Relativamente à recepção de resíduos, informa-se que no feriado de 24 de Junho o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) estará encerrado.