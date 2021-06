'Madeira Parques' veio ao Porto Santo dar novidades aos empresários locais

O presidente do 'Madeira Parques' visitou esta manhã de quinta-feira, o parque empresarial local: “Já não é primeira vez que venho a este parque empresarial, até porque quis fazer um balanço de um ano e meio de actividade do conselho de administração.”

Gonçalo Pimenta deu novidades aos empresários porto-santenses: “É uma velha ansiedade, da primeira vez que vim cá, que tem a ver com a questão da alienação de lotes de venda, para vendermos aos empresários.”

“Trouxemos aqui uma solução, que foi um contrato promessa de compra e venda, que os empresários poderão fazer com a 'Madeira Parques', no sentido de efectuarem a compra do respectivo lote e nos prazo de dois anos, ou seja, até ao final 2023, poderão efectuar a escritura com a 'Madeira Parques', disse o responsável.

Gonçalo Pimenta adiantou ainda que: “Isto é um passo significativo da visão estratégica que temos com os empresários, que é o facto de eles terem a sua própria propriedade e registado na própria empresa, e não ser a 'Madeira Parques', a ser titular do próprio prédio que está registado em nome das empresas.”

“Isto foi o primeiro passo de auscultação que fizemos, trouxemos esta novidade e fomos bem acolhidos, e estamos a fazer o que sempre dissemos, que é praticar uma política de proximidade com os empresários locais”, disse Gonçalo Pimenta.