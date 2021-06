Segundo voo divergido do Porto Santo para Canárias

São já dois os voos que, esta tarde, viram-se obrigados a divergir após tentativas falhadas de aterragem no Aeroporto do Porto Santo. O mais recente caso foi o de um avião da companhia aérea Iberia, proveniente do Porto, que deveria ter aterrado às 17h10, e que ruma agora a Tenerife.

Antes, um outro voo da mesma companhia, dessa feita proveniente de Lisboa, também se viu obrigado a alterar a rota, após duas tentativas de aproximação à pista.

Avião com destino ao Porto Santo divergiu para as Canárias Aeronave borregou por duas vezes na aproximação à pista da ilha dourada

As fracas condições de visibilidade, provocadas por alguma chuva e muito nevoeiro, estarão na origem do divergir destes dois aviões.