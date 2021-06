As instituições da República deveriam ter feito mais pelo Porto Santo

Na primeira intervenção do dia na sessão solene do dia do concelho do Porto Santo, o vereador do Mais Porto Santo, José António Castro, aproveitou para fazer um balanço dos 4 anos de mandato, enumerando propostas apresentadas, algumas aprovadas e muitas que não o foram.

“Por mais que se faça sabe sempre a pouco”, disse, acrescentando que não cabe ao Mais Porto Santo culpar apenas a Câmara e o Governo Regional. “As instituições da República deveriam ter feito mais e melhor pelo Porto Santo”, disse, exemplificando com investimentos vários e com a questão da mobilidade ainda não resolvida.