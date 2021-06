O moinho mais antigo do Porto Santo vai ser recuperado

O Moinho das Matas, o mais antigo do Porto Santo de acordo com a descrição na campanha de recolha de fundos que decorre na gofundme, vai ser recuperado. Para isso, Joana Patrícia Ferreira, uma das promotoras, criou uma campanha de recolha de fundos, a partir da qual esperam doações até os 4.600 euros, o valor estimado para a obra.

"Ser o moinho mais antigo do Porto Santo, só por si, já seria indicativo de algo único, pelo tempo e pelo lugar. Mas podermos estar ali, no interior daquela construção ancestral de madeiras locais e engenharia sui generis, será um grande desafio, a culminar com o voltar novamente a moer, com suas velas ao vento e, todo aquele mecanismo a movimentar-se libertando seus sons cadenciados e odores inebriantes, levando-nos numa extraordinária cápsula do tempo", escreve José Ferreira em nota enviada para o DIÁRIO.

O moinho data, pelo menos, da década de 50, mas foi em 1973 que ficou nas mãos da família Ferreira, ano em que foi comprado já com "as velas e as mós já paradas", lê-se na descrição da campanha.

Até agora, a campanha - que tem também uma intenção educativa e etnográfica - conta com 18 doações num total de 695 euros. Para participar clique aqui. O dinheiro será utilizado para comprar materiais necessários à obra, como madeiras.