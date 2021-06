Começaram as comemorações dos 186 anos do concelho do Porto Santo

A Sessão Solene do dia do concelho do Porto Santo, que celebra 186 anos, começou esta manhã com o hastear das bandeiras no Largo do Pelourinho.

A sessão solene das comemorações do 186.º aniversário do Porto Santo realiza-se esta manhã, a partir das 9h15, no auditório do Centro Cultural e de Congressos, após o hastear da bandeira no Largo de Pelourinho.

Além dos discursos previstos na cerimónia, onde se destaca o do edil, Idalino Vasconcelos, e do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, em representação do Governo Regional, haverá ainda espaço para a realização de várias homenagens. Serão homenageados os funcionários no município e os antigos presidentes da Assembleia Municipal e ainda entregue um louvor ao coronel Nunes da Força Aérea Portuguesa. Depois será ainda lançado o livro ‘Líquenes do Porto Santo’ de José Campinho e apresentada a música vencedora do concurso ‘Uma Canção de Amor’, intitulada ‘Espero’.