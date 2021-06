A candidatura ‘Funchal Sempre à Frente’ defende “soluções inteligentes” na gestão da cidade. O objectivo é colocar a tecnologia ao serviço das pessoas em diversas áreas transformando o Funchal numa ‘Cidade Inteligente’ com mais qualidade de vida, sustentabilidade económica e ambiental.

No segundo encontro ‘Conversas com o Funchal’, os candidatos da coligação do PSD/CDS abordaram o tema das Cidades Inteligentes (Smart Cities)- que são aquelas que se apoiam nas tecnologias da informação e comunicação (TIC) e no big data- para gerirem de forma eficaz e sustentável áreas tão díspares, como o funcionamento dos transportes, o uso dos recursos energéticos ou hídricos, os espaços públicos ou a comunicação com seus habitantes, tirando partido de sistemas operacionais através das novas tecnologias de informação e comunicação, que iráo tornar as cidades mais conectadas trazendo um conjunto de novas funcionalidades e de benefícios para os municípios e os seus habitantes. O objectivo é ter “uma cidade cada vez mais sustentável, inclusiva e aumentar o bem-estar dos cidadãos , afirmou Pedro Calado.

Neste âmbito foram abordados com diversos técnicos e especialistas de diversos sectores de actividade alguns casos concretos sugerindo a implementação de novas medidas, colocando o Funchal na vanguarda das políticas e quebrando o isolamento institucional que a actual vereação tem “condenado” a autarquia funchalense.

Pedro Calado constata que há neste momento “falta de diálogo” da Câmara Municipal do Funchal (CMF) com os diversos organismos, que “atrapalha” a implementação de soluções inteligentes e traz prejuízos para os munícipes.

A autarquia não efectua parcerias a nível institucional com as entidades que produzem dados que, depois de processados, dão origem a informação que melhora a capacidade de tomada de decisão. “Estes dados estão muitas vezes dispersos, pelo que é necessário existir partilha de dados, envolvendo parcerias público-privadas, isto porque muitos dos dados são necessários para o planeamento e gestão das cidades”, afirma Pedro Calado.

Pedro Calado destaca que “uma cidade constrói-se com as pessoas e para as pessoas”, considerando ter sido muito positivo este segundo encontro, de onde saíram várias medidas inovadoras que farão parte do programa eleitoral da candidatura ’Funchal Sempre à Frente’. Além dos candidatos Pedro Calado, Bruno Pereira e Cristina Pedra, participaram os responsáveis da Empresa de Electricidade da Madeira(EEM), da Empresa Horários do Funchal, da Águas e Resíduos da Madeira(ARM) do Laboratório Regional de Engenharia Cicil(LREC) da AlTICE, e da Ordem dos Arquitectos.