GNR apreende mais de duas centenas de artigos contrafeitos no Caniço

A 18 de Junho, o Comando Territorial da Madeira, através do Posto Territorial do Funchal apreendeu 266 artigos contrafeitos, com um valor estimado de 10.640 euros no Caniço, Santa Cruz.

No âmbito de uma fiscalização que visou o combate à contrafacção, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos, os militares da Guarda detectaram diversos artigos contrafeitos de diversas marcas de vestuário, calçado e acessórios, culminando na sua apreensão, por não terem sido apresentados quaisquer documentos comprovativos da proveniência da mercadoria, apurando-se que se tratava de material contrafeito, explica o Comando Territorial em comunicado.

Nesta acção foram identificados o remetente e o destinatário da mercadoria e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Madeira. O objectivo principal deste tipo de acções é garantir o cumprimento dos direitos de propriedade industrial, visando o combate à contrafacção, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos.