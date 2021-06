Colisão em Santa Rita deixa uma menina ferida

Uma menina de 4 anos foi transportada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, esta manhã, na sequência de um acidente de viação ocorrido na subida de Santa Rita, na via rápida, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, prestando socorro à menina, que terá batido com a cabeça no banco do frente aquando do embate. Não há registo de mais feridos.

Acidente em Santa Rita congestiona a via rápida Um acidente na via rápida, em Santa Rita, no sentido Câmara de Lobos - Funchal, está a provocar congestionamento no trânsito na manhã desta terça-feira.

A Vialitoral também está no local a controlar o trânsito, que circulava de forma muito congestionada.