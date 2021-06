PSP crê que jovens fardados nutrem "gosto pelas forças de segurança"

O Comando Regional da PSP confirmou ao DIÁRIO que também teve conhecimento de fotografias em que se pode ver um jovem a utilizar uma farda da GNR num estabelecimento comercial do Funchal, pelo que se encontra a realizar diligências. Há indicação de que é também utilizada uma 'farda' semelhante à da PSP, alegadamente por um outro jovem. No entanto, em causa "não estará um crime de usurpação de funções", avança Fábio Castro, Comandante da Divisão Policial do Funchal.

O processo está ainda em fase de averiguação, devendo tratar-se de dois menores, “com gosto pelas forças de segurança, pelo que se pretende identificá-los para que sejam sensibilizados" para que não tornem a utilizar estes equipamentos semelhantes às fardas.

GNR participa ao Ministério Público uso de fardas por menores no Funchal Fotos que circulam em redes sociais mostram indivíduo a utilizar farda da GNR

Após essa fase, estará em estudo um eventual envio do processo para o Tribunal de Família e Menores, caso se confirme que estes jovens são menores de idade.

A GNR encontra-se também a realizar averiguações sobre o caso, tal como o DIÁRIO já havia referido.