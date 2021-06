'Funchal Sempre à Frente' quer dinamizar Comissão Social no Imaculado

'Ouvir o Imaculado' é a iniciativa que a candidatura da Coligação Funchal Sempre à Frente está a realizar, desde o passado fim-de-semana, e que pressupõe auscultar a população e todas as forças vivas da freguesia. Envolver toda a comunidade, estar próximo, ouvir e debater propostas e ideias, em prol da freguesia, são algumas das prioridades da equipa liderada por Pedro Araújo.

Nesse âmbito, na última quarta-feira houve uma reunião com a Fundação de Socorros Mútuos 4 de Setembro, entidade responsável pelo Infantário dos Traquinas, que decorreu na sede da Fundação. O candidato Pedro Araújo, acompanhado de Emanuel Vieira e Alexandrina Alves, foi recebido pela Administração da Fundação, nas pessoas da sua presidente, Teresa Esmeraldo, e dos vogais Juan Gonçalves e Lina Andrade.

No encontro o candidato da Coligação, que representa o PSD e o CDS, anunciou a intenção de dinamizar uma Comissão Social, em parceria com as entidades públicas e privadas com intervenção social na freguesia.

"O objectivo é o de intervir de forma articulada e sinérgica, numa perspectiva de rentabilização de recursos e esforços, identificando e propondo soluções para os problemas e desafios do Imaculado Coração de Maria", referiu Pedro Araújo.



Ao nível da educação, o líder da candidatura da Coligação 'Funchal Sempre à Frente' propõe-se a materializar um conjunto de projectos e iniciativas que garantam um complemento lúdico-pedagógico à oferta escolar.

“Valorizar e aperfeiçoar as competências já existentes na comunidade escolar e dar início a outras que visem inovar e responder a necessidades distintas” será o propósito de um plano de ação educativa a implementar".