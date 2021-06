Funchal recebe Bandeira Cidades e Vilas de Excelência

A Bandeira ‘Cidade de Excelência – Nível IV’ foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo vereador com o Pelouro da Mobilidade Urbana e Trânsito, Bruno Martins.

Tem como objetivo o reconhecer o trabalho que a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver no âmbito das ações de qualificação do seu território. A cerimónia de entrega da bandeira contou com a presença de Paula Teles, Presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, e Pedro Silva, coordenador do projecto.

Miguel Silva Gouveia referiu, na ocasião, que “muitas vezes estamos tão imersos no trabalho que realizamos, e que tem sido sem dúvida excepcional nas áreas da mobilidade, que se torna importante receber este reconhecimento e ver a forma como a nossa cidade é vista pelos olhos de quem nos vê de fora.”

Na mesma semana em que o Funchal é reconhecido como a terceira cidade com ar mais limpo na Europa, sermos também reconhecidos como uma cidade de excelência ao nível da mobilidade e das acessibilidades, acaba por ser para nós, e para todos os funchalenses, motivo de imenso orgulho. Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal



Acrescentou que a autarquia “já fez tanto e em tão pouco tempo e, acima de tudo, teve coragem para o fazer. Só aqueles que gostariam de ver o Funchal como uma cidade decadente, que também os há, é que, infelizmente, não ficarão satisfeitos por verificar o sucesso que o Funchal tem tido em diversas áreas”.

A área da mobilidade tem sido uma área paradigmática no trabalho do executivo camarário, “uma área que tem procurado intervir com um planeamento aprofundado em diferentes sectores, como é, a título de exemplo, a aprovação do Plano de Acção para a Mobilidade Urbana Sustentável e o Plano para a Mobilidade Clicável.”

Depois do caminho que temos percorrido, é reconfortante sentir que as pessoas reconhecem as obras que temos realizado na cidade e assumem o valor dessas iniciativas como algo seu. Um desses casos claro, é a requalificação da Rua Fernão de Ornelas, que muito foi criticada e hoje em dia é um arruamento de eleição para todos os funchalenses, e que demonstra, na perfeição, o quão moderno e inovador o Funchal tem sido na área da mobilidade. Miguel Silva Gouveia



O presidente concluiu que “temos procurado estar sempre na vanguarda daquelas que são as iniciativas a serem levadas a cabo nas cidades, e muitas vezes temos sido uma referência para o País em diversas iniciativas. O Funchal vai continuar a partilhar conhecimento e a trabalhar em rede, para que possamos todos aprender e crescer juntos e a trilhar as boas práticas de mobilidade e sustentabilidade.”

A Rede de Cidades e Vilas de Excelência é um projecto que se iniciou em 2013, pelo Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade ICVM, com o objectivo de acompanhar o trabalho dos Municípios Portugueses no Portugal 2020. Com os olhos postos na qualidade de vida dos munícipes, esta REDE, de quase 50 municípios, tenta trabalhar o presente, com o objectivo de atingir um futuro de excelência.