Funchal entrega quatro Medalhas de Ouro no Dia da Cidade 2021

O Município do Funchal vai distinguir este ano, com Medalhas de Mérito Municipal, Grau Ouro, personalidades e entidades das áreas do jornalismo, da cultura, da educação e da sustentabilidade. Tal como o DIÁRIO avançou na edição de domingo, os galardoados em 2021 serão: Vicente Jorge Silva, vulto do jornalismo português, a título póstumo; Irene Lucília Andrade, pedagoga e referência literária contemporânea; António Fournier, académico ilustre além-fronteiras, a título póstumo; e o ISOPlexis, o banco de sementes da Madeira.

O presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, anunciou a aprovação das medalhas na Reunião de Vereação de hoje no Funchal, “reconhecendo a Autarquia, com a sua mais alta condecoração, o mérito pessoal e coletivo de homens, mulheres e instituições do concelho que, ao longo das suas carreiras e funções, contribuíram para engrandecer as suas respetivas áreas, enriquecer o interesse público e elevar o nome da nossa cidade bem alto.”

A Autarquia distingue, todos os anos, através da atribuição de Medalhas da Cidade, os cidadãos e instituições, nacionais ou estrangeiros, que desempenharam feitos ou serviços meritórios para com a cidade e os funchalenses. Miguel Silva Gouveia “tem a certeza de que as medalhas voltarão este ano a cumprir inteiramente o seu propósito, dignificando valores humanistas com que o Funchal se identifica em pleno e causas que temos abraçado ao longo dos últimos anos.” As distinções serão entregues no próximo dia 21 de agosto, Dia da Cidade do Funchal.