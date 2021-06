PS Funchal defende maior apoio financeiro às associações de cariz social

Filipa Abreu, candidata da Coligação Confiança à Junta de Freguesia de São Roque, acompanhou a concelhia do PS Funchal numa visita, ontem, à Associação Cultural e Recreativa de Galeão. A iniciativa serviu para alertar para a necessidade de um maior apoio financeiro às associações de cariz social, dado o crescente número de famílias carenciadas.

A candidata destacou o papel da associação na melhoria da vida de muitas famílias, referindo que está “focada em ajudar os mais carenciados”, naquela que classifica de “pobreza envergonhada”, disponibilizando roupas, comida e outros bens necessários. Foi também ressalvado o "importante papel na dinamização de projectos culturais que envolvem a comunidade da freguesia".

Filipa Abreu lamenta que “infelizmente esta associação tenha poucos apoios financeiros, não podendo assim auxiliar muito mais famílias, sobretudo nesta fase em que os números de pessoas com dificuldades financeiras está a aumentar em resultado da crise social e económica provocada pela pandemia".

Durante a visita, o responsável pela associação deu conta que é premente aumentar a dotação orçamental dos apoios, como forma de responder às crescentes necessidades locais e de perpetuar as atividades culturais.

Por fim, Filipa Abreu destaca que a Associação Cultural e Recreativa de Galeão tem instalações com excelentes áreas e com grande potencial, considerando que a sua localização, dentro do bairro/urbanização do Galeão e junto ao Centro de Saúde, é uma mais valia.