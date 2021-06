Funchal é a terceira cidade com ar mais limpo na Europa

O Funchal está no terceiro lugar das cidades europeias com ar mais limpo, segundo uma classificação divulgada hoje pela Agência Europeia do Ambiente (AEA).

Aquela entidade lançou hoje o visualizador da qualidade do ar urbano europeu. Com este visualizador os cidadãos podem consultar a qualidade do ar dos últimos dois anos na cidade em que vivem e compará-la com outras cidades da Europa. Ora de acordo com este indicador, entre 2019 e 2020, as três cidades da Europa mais limpas em termos qualidade do ar foram Umeå, na Suécia, Tampere, na Finlândia, e Funchal, em Portugal. As três mais poluídas foram Nowy Sacz na Polónia, Cremona na Itália e Slavonski Brod na Croácia. Das 323 cidades incluídas no visualizador, 127 são classificadas com boa qualidade do ar, o que significa que o nível de poluição fica abaixo da directriz para exposição prolongada a PM2.5 de 10 microgramas por metro cúbico de ar (10 μg/m 3), estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A União Europeia estabeleceu o valor limite anual de 25 μg/m3 para PM2.5, no âmbito das políticas destinadas a proporcionar ar limpo na Europa. O visualizador classifica a qualidade do ar a longo prazo como péssima se os níveis de PM2.5 forem iguais ou superiores a este valor limite, estando cinco cidades na Polónia, Croácia e Itália incluídas nesta categoria. As partículas finas são o poluente atmosférico com maior impacto na saúde, podendo causar mortes prematuras e doenças. O visualizador fornece informação sobre a qualidade do ar a longo prazo em cada cidade. A exposição prolongada a PM2.5 provoca doenças cardiovasculares e respiratórias.

Apesar da melhoria acentuada da qualidade do ar verificada na Europa ao longo da última década, a mais recente avaliação anual da qualidade do ar feita pela AEA concluiu que, em 2018, a exposição a partículas finas causou cerca de 417 000 mortes prematuras em 41 países europeus. “Embora a qualidade do ar tenha melhorado significativamente nos últimos anos, a poluição atmosférica continua a ser persistentemente elevada em muitas cidades europeias. Este visualizador da qualidade do ar urbano permite ao cidadão consultar de uma forma fácil a situação da sua cidade em matéria de poluição atmosférica, em comparação com outras. O visualizador fornece informações concretas e locais que podem empoderar os cidadãos a instarem as autoridades locais a resolverem estes problemas. Isto ajudar-nos-á na concretização dos objetivos da UE em matéria de poluição zero”, declarou Hans Bruyninckx, director executivo da AEA.