Coligação Confiança realiza ‘Roteiros pelo Coração da Cidade’ no Funchal

O candidato pela Coligação Confiança à presidência da Junta de Freguesia da Sé, Diogo Goes, tem vindo a coordenar, ao longo desta semana, um conjunto de iniciativas, intituladas ‘Roteiros pelo Coração da Cidade’.

Estes roteiros agregam várias candidaturas da Coligação Confiança, nomeadamente às freguesias de Santa Luzia e do Imaculado, tendo sido acompanhadas por deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista à Assembleia Legislativa Regional.

Na quarta-feira, a Confiança visitou o Jardim Quinta do Poço, que acolhe a Divisão de Jardins da Câmara Municipal do Funchal, que conta com um viveiro de plantas que abasteceu o centro da cidade com mais de 40 mil plantas no ano transacto.

“A preservação do património natural, a sensibilização para a conservação da natureza e as preocupações ambientais estão no centro da acção da Confiança”, destaca Diogo Goes. “A dinamização dos jardins tendo em vista o desenvolvimento de hábitos de lazer saudáveis e o desenvolvimento de projectos de partilha intergeracional” são algumas das medidas apresentadas.

Também na quarta-feira decorreu o ‘Roteiro pelos Museus e Património’, contando com a visita ao Museu Henrique e Francisco Franco e ao Museu Cidade do Açúcar, seguindo-se pelas 16 horas um giro’ histórico pelo Coração da Cidade, património edificado civil e religioso e pela estatuária pública.

A Confiança, acompanhada pelas deputadas Elisa Seixas e Sofia Canha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, visitou estes espaços e percorreram as ruas das cidades tendo transitado por vários edifícios classificados e de interesse municipal, nomeadamente o Palácio de Torre Bela e o Palácio da Marconi, entre outros.

Na terça-feira, quando que se assinalou o Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra Pessoas Idosas, teve início o ‘Roteiro pela Inclusão e Coesão Social’ no qual a coligação visitou instituições de solidariedade social, nomeadamente a Associação CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo, a UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta e o Centro Comunitário do Funchal.

No passado dia 1 de Junho, Diogo Goes visitou com Miguel Silva Gouveia as obras de recuperação e beneficiação do Parque Infantil de Santa Catarina, que passará a contemplar um parque intergeracional, demonstrativo das políticas de responsabilidade e coesão social defendidas pela Confiança.

“A actividade física e o lazer são objecto das políticas públicas defendidas pela Coligação Confiança, tendo por objectivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida, para a saúde, para o ganho de hábitos de vida saudável e para o crescimento integral das crianças e jovens”, refere o candidato.