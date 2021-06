Um acidente na via rápida, em Santa Rita, no sentido Câmara de Lobos - Funchal, está a provocar congestionamento no trânsito na manhã desta terça-feira.

Foto DR



Elementos da concessionária Via Litoral, bem como a Polícia de Segurança Pública já se encontram no local a tomar conta da ocorrência, que envolveu várias viaturas.

Foto DR



O acidente o ocorreu entre o km 12 e km 12.1, com o trânsito a prolongar-se até à entrada de Câmara de Lobos.