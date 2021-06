CMF reconstrói muro de suporte no Caminho do Palheiro

A Câmara Municipal do Funchal está a reconstruir, no Caminho do Palheiro, em Santa Maria Maior, o muro de suporte da estrada que colapsou no passado dia 28 de Março, devido ao forte temporal que se abateu sobre o Funchal. A intervenção representa um investimento camarário de cerca de 115 mil euros.

Acompanhado pelo vereador com o Pelouro das Obras Públicas, Rúben Abreu, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia visitou os trabalhos que decorrem no local e referiu, citado em comunicado enviado para a redacção: "A precipitação intensa que caiu no nosso concelho no último fim-de-semana de Março, provocou a saturação dos solos e levou ao abatimento do muro de suporte do Caminho do Palheiro, uma estrada que já estava encerrada ao trânsito automóvel desde o final do ano passado”.

“A nossa intervenção no local passa pela limpeza de pedras e terras, construção de um novo muro através da criação de uma nova fundação, bem como pela reconstrução das infraestruturas existentes de água potável e de saneamento básico”, acrescentou.

O autarca concluiu: “Estamos neste momento a proceder à importante reconstrução do muro, repondo todas as condições de segurança nesta via. A Câmara Municipal do Funchal, fruto de uma política de proximidade, continuará a zelar, com todos os meios que tem ao seu alcance, pela segurança dos seus munícipes, e de todas as pessoas e bens que circulam nas estradas da nossa cidade”.