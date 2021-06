Secretaria Regional de Turismo e Cultura celebra protocolo com a Diocese do Funchal

A Secretaria Regional de Turismo e Cultura assinou esta terça-feira, 22 de Junho, um protocolo com a Diocese do Funchal, através da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira. O acordo surge no âmbito da preservação, salvaguarda e divulgação do património documental daquela Diocese.

Segundo a nota enviada à redacção este protocolo vem possibilitar diversos projectos com o envolvimento da DRABM, "sendo o primeiro a digitalização da biblioteca histórica da Cúria Diocesana. Esta biblioteca, composta por várias centenas de volumes com datas de edição entre os séculos XVI e XIX, será ainda integrada no Catálogo Colectivo de Bibliotecas da Madeira (CCBM), no âmbito da coordenação da Rede Regional de Bibliotecas. Após a sua digitalização, as réplicas digitais dos exemplares da biblioteca histórica da Cúria Diocesana ficarão disponíveis em contexto virtual naquele catálogo".

O CCBM é um catálogo colaborativo que tem o objectivo de valorizar o património bibliográfico regional através da integração, divulgação e localização de toda a informação documental bibliográfica das bibliotecas da Região Autónoma da Madeira.