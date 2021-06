Vídeo de hoje ‘Passo a Passo’ com Pedro Marques e vários alunos em destaque

‘Passo a Passo’. É este o título escolhido pela GIG para apresentar cinco documentários realizados de forma descontraída e que mostram as potencialidades de novos talentos na área da música, dança e performance. Passo a passo, o espectador é convidado a acompanhar os ensaios, as dificuldades, os imprevistos dos estudantes na escolha da música e que é complementado por curtas entrevistas aos participantes.

Neste sentido, o vídeo de hoje será protagonizado por: João Nunes ao piano (13 anos); Catarina Gonçalves no cajon (também com 13 anos); na percussão está Tomás Rodrigues com 15 anos; Francisca Correia no violino (19 anos); Sandra Mariz (37 anos) também ao violino. A viola baixo está cargo de André Ferreira (38). Para dar voz ao tema ‘Falling’ de Harry Styles, estão as jovens Sofia Teixeira, Laura Gomes e Lara Sofia, 16 e 15 anos respectivamente.

Os participantes contam com a ‘bênção’ do padrinho que neste episódio é o conceituado guitarrista Pedro Marques (João Pedro Pereira Sousa), nascido a 4 de Setembro de 1992, no Funchal.

Filho da fadista regional Alexandra Sousa e do músico viola de fado Rui Marques, João começou a frequentar, desde que nasceu, a casa de fado, onde diariamente a mãe cantava, Arsénios e Marcelino Pão e Vinho, com 5 anos ingressou no Conservatório de música onde estudou a viola clássica e mais tarde entra no gabinete coordenador de educação artística.

Desde pequeno que “chorava para ser levado para as casas de fado, querendo acompanhar a mãe e o pai em todas as suas actuações”. Aos 7 anos começou a tocar viola perante o público e a acompanhar o elenco de fadistas que faziam parte daquela casa, mas a sua curiosidade e o seu amor estavam vocacionados na guitarra portuguesa e aos 8 anos começou a dar os seus primeiros trinados, orientado pelo seu amigo Vitor do Carmo, que pontualmente visitava a ilha da Madeira, aperfeiçoando as técnicas que lhe eram passadas.

Com 14 anos, João Sousa já havia desenvolvido perícia e identidade na sua guitarra e grava o seu primeiro álbum chamado ‘Primeira Pedra’, com o seu pai, Rui Marques, a acompanha-lo à viola de fado, seis meses antes do seu falecimento, vítima de doença prolongada.

Foi nesta altura que João Sousa adoptou o seu nome artístico, Pedro Marques No mesmo ano e sob o olhar atento do maestro Rui Massena, este convida-o a fazer parte de um dos maiores eventos da época na Região, onde Pedro iria acompanhar à guitarra portuguesa artistas como Mariza, Luís Represas, Nuno Guerreiro, Marco Horácio e Kátia Guerreiro.

Em 2010 foi convidado a acompanhar Mafalda Arnault na região e no mesmo ano, juntamente com a sua mãe Alexandra Sousa, fizeram nascer a emblemática casa de fados na Região.

Foi convidado, em 2013, a acompanhar Cuca Roseta num evento privado. Foi eleito em 2016, pela empresa Genius e Meios, Rádio Renascença portuguesa, a ser coordenador de elenco da equipa de ‘Fado in Madeira’ à semelhança de Fado in Chiado e Fado in Porto.

Marcou presença em concertos pela Noruega e Paris, desenvolveu dois projectos pessoais, ‘Fado das Quinas’ e ‘Pedro Marques - A voz de uma guitarra’. Em 2017 entrou nos quadros da Escola de Artes GIG no Funchal e começou a dar aulas de guitarra portuguesa na mesma.

Em Agosto de 2018 foi convidado pelo músico Marino de Freitas a acompanhá-lo no seu primeiro ‘workshop’ de ‘Fado Bass’, nacional e internacional, realizado na Região Autónoma da Madeira.

‘Passo a Passo’ pode ser visto a partir das 21 horas no portal ‘Cultura Madeira’ em https://cultura.madeira.gov.pt.