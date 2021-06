Vídeo coloca Filipe Pereira em foco no projecto 'Passo a Passo'

Prossegue hoje o projecto da GIG e que conta com apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura. São 5 episódios de 9 minutos cada e que preenchem a grelha do portal Cultura Madeira até à próxima sexta-feira, 18 de Junho.

Neste 2.º episódio, os alunos aprendem o tema 'How much I love you'. O professor de bateria e percussões Miguel Moreira fala da abordagem envolvida para ensinar este tema, para no final acompanhar não só os estudantes, mas também o “padrinho” de hoje, o músico Filipe Pereira, músico e professor.

A interpretação a nível da voz está a cargo de Carlota Correia, 14 anos, 'backing vocal' com Petra Gomes (17 anos) e Madalena Castro (17 anos). Na viola-baixo surge a jovem Margarida Gonçalves de 15 anos, Marta Silva ao piano (21), na bateria e com 15 anos Mariana Monteiro e Sara Correia (22) ao acordeão.

Para ver no portal Cultura Madeira às 21 horas em https://cultura.madeira.gov.pt.