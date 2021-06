Eduardo Jesus quer aprofundar parceria entre Madeira e Açores

Eduardo Jesus encontra-se no Açores, concretamente em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, onde se reuniu na manhã desta sexta-feira com o secretário Regional dos Transportes, Turismo e Energia dos Açores, Mário Jorge Borges.

O encontro serviu para “mostrar o grande interesse que a Madeira tem em aprofundar a parceria que existe hoje com os Açores, nomeadamente através da SATA, que nos garante já um voo diário entre os dois arquipélagos”, elucidou o governante.

A reunião serviu, sobretudo, para “manifestar a nossa intenção de fazer crescer esta ligação, permitindo que também a população da Madeira encontre nos Açores um destino para as suas férias, e igualmente que os residentes nestas ilhas encontrem a Madeira uma solução para as suas viagens.”

Por outro lado, o secretário Regional madeirense considera que a duplicação da população atlântica e insular “está à distância da vontade desta mesma parceria fazendo com que possam ganhar as duas regiões com esta proximidade”.

O objectivo é que, através do turismo, se “possam aproximar os dois arquipélagos, fazendo com que as suas localizações, aspirações, dificuldades e preocupações comuns ao espaço ilhéu possam resultar uma voz mais forte no domínio do Turismo”, conclui Eduardo Jesus.