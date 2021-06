Noah, Covid em Lisboa e violação da protecção de dados em destaque nos jornais

Correio da Manhã:

- "'Big Brother' vigia bazuca: Computadores perseguem fraudes"

- "Autoridades acompanham família de Noah"

- "Dois mortos em garagem em Aveiro: Homem estrangula mulher até à morte"

- "Pandemia: 13 mil sem vacinas em lares de idosos"

- "Protesto em Lisboa: Polícias desafiam PSP"

- "Euro 2020: Portugal agradece ajuda de terceiros"

- "Benfica: Ingleses atentos a Rafa"

- "Gianluca Busio no radar do leão"

- "FC Porto: Sérgio Conceição reforça poder"

- "Adulai Djaló: Leucemia mata jovem atleta do Sporting"

- "Tomar: Pastor adventista viola filha de fiéis de igreja"

- "Julgamento de Pedrógão: Pais de bombeiro morto revoltados com a justiça"

- "Crédito bancário: Centeno avisa para riscos no preço das casas"

Público:

- "Ordem está a investigar médicos que assistiram partos em casa"

- "China: Visita guiada a um sistema prisional secreto feita por quem lá passou"

- "Covid-19: Ministra Marta Temido admite travar processo de reabertura"

- "Novas regras: Pequenas encomendas de fora da UE vão pagar IVA"

- "Eleições: Já houve 12 falsas partidas na corrida para as autarquias"

- "Lisboa: Equipa de proteção de dados tem cinco pessoas"

- "Espaço - Peixinho: o asteroide que recebeu o nome de um astrofísico português"

- "Vacina Sputnik V: Ajuda humanitária russa a Itália escondeu uma operação de espionagem"

Jornal de Notícias:

- "Mais de metade das câmaras viola lei da proteção de dados"

- "Polícias furam regras e bloqueiam ruas de Lisboa"

- "Pico da quarta vaga previsto para daqui a um mês vai provocar dois mil casos diários de infeção"

- "Testagem: Obrigação junto de trabalhadores levanta dúvidas sobre legalidade"

- "Lares: Falta de vacinação aumenta perigo de surtos"

- "Certificados: Cada país decide se exige uma ou duas doses"

- "Idanha-a-Nova: Noah brincou e passeou antes de sair do hospital"

- "Euro2020: Renato Sanches de início"

- "Habitação: Apoios à eficiência energética chegam a 20 mil famílias"

- "Aveiro: Mata a mulher na garagem após discussão violenta e suicida-se"

Diário de Notícias:

- "Lisboa em contraciclo na covid com as grandes capitais europeias"

- "Crianças e jovens devem ser vacinados o mais depressa possível"

- "Corrupção. Mais de 20 propostas e porta aberta à punição do enriquecimento injustificado"

- "Macron e Le Pen com ensaio negativo no dia do cisma dos franceses"

- "Banco de Portugal antecipa aumento do malparado na banca"

- "Ronaldo nunca marcou à França. Mas Lloris não tem boas memórias"

- "Património do Teatro São Carlos será estudado e inventariado pela Nova"

Inevitável:

- "Covid-19. Hospitais de Lisboa já receberam instruções para reforçar cuidados intensivos"

- "Caixa Geral de Depósitos vs Banco Montepio. Os salários, os gastos e as regalias"

- "Luxo. Preço do metro quadrado no Chiado já está acima dos dez mil euros"

- "Entrevista a Ricardo Carvalho. 'O Euro 2004 foi fantástico, mas não vencemos. Andei anos a sofrer por dentro com isso'"

- "Autárquicas. PSD acusa António Oliveira de 'falta de caráter'"

- "Bingos e casinos encerram, não há certezas sobre novilhada no Campo Pequeno"

- "Bazuca. Costa garante que Portugal tem bom historial de uso de fundos"

- "1971. O caso do assalto planeado na piscina com bolas de ping pong"

- "Cientistas descobrem 'padrão geológico' do planeta"

Negócios:

- "Centeno alerta para risco de correção do preço das casas"

- "Caixa vai ter 112,5 milhões do BEI para financiar empresas"

- "João Nuno Mendes, secretário de Estado das Finanças: 'Não podemos resumir o desafio do mercado de capitais à questão fiscal'"

- "8 respostas sobre os novos apoios à eficiência energética dos edifícios"

- "Economia já brilha, mas variante Delta preocupa"

- "Que planos de fuga aos estímulos já preparam os bancos centrais?"

- "Lisboa dispara 23 posições no ranking do custo de vida nas cidades"

Record:

- "Benfica: Samaris fica: Grego apresenta-se no Seixal para cumprir contrato"

- "Euro2020: Portugal com via aberta para os oitavos"

- "Sporting: Campeão volta a estagiar em Lagos"

- "FC Porto: Brasileiros antecipam regresso"

- "2.ª Liga: Cova da Piedade desce na secretaria"

O Jogo:

- "Vírus apressa Pepê: Brasileiro viaja para o Porto amanhã para poder estar a 100% no arranque dos trabalhos"

- "A nova 'pele' do dragão: Equipamento principal para o ataque à época 2021/22 foi apresentado"

- "Euro'2020: 'Aqui ninguém tem medo', Moutinho"

- "Águia agrada a Guendouzi"

- "Sporting: Adán e Feddal amarrados em julho"

- "II Liga: Cova da Piedade excluído, sobe o Vilafranquense"

A Bola:

- "Jesus quer arrumar a casa: Regresso ao trabalho está marcado para sexta-feira e ainda há muito por decidir"

- "FC Porto: Pepê está a chegar... mas fica 14 dias em isolamento"

- "'Estava apaixonado pelo clube. E quando estamos apaixonados cometemos erros', Laszlo Boloni"

- "Mais sete apurados para os oitavos...e Portugal já começa a fazer contas"