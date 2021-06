Luís Salvador participa hoje no último vídeo do projecto ‘Passo a Passo’

Chega hoje ao fim o projecto ímpar da escola GIG, intitulado ‘Passo a Passo’, que contou com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

A iniciativa, que teve o seu início na passada segunda-feira, procurou mostrar de uma forma descontraída os talentos emergentes nas áreas da música, dança e performance. A escolha das músicas foram da responsabilidade dos participantes que ao longo de uma semana, partilharam com o público através de curtas entrevistas e imagens dos ensaios, as preparações para apresentação final de uma actuação.

O último episódio não foge à regra: 4 estudantes, com idades entre os 13 e os 17 anos, prepararam com ajuda não só dos professores, mas também do convidado especial, Luís Salvador, a interpretação ‘Enter Sandman’ da mediática banda Metallica.

São elas: Ema Camacho, Inês Soares, Renata Luís e Catarina Gonçalves, na voz, guitarra eléctrica, viola baixo e bateria respectivamente.

Já o convidado, Luís Salvador nasceu em 1980 e começou a sua carreira como músico nos anos 90, em Trás-os-Montes, fazendo parte de grupos musicais e animação de hotéis. Licenciado em Educação Musical, chegou à ilha da Madeira em 2003 onde iniciou a sua carreira de professor. Em 2006 estreou-se a tocar e cantar ao vivo em hotéis da Região, no norte da ilha. Em 2010 mudou-se para o Funchal e rapidamente se integrou na animação não só dos hotéis mas também de bares.

Habitualmente apresenta-se a solo, no entanto, fez e faz parte de diversos projectos com bandas, desde o fado passando pelo pop e rock. O seu instrumento de eleição é a guitarra eléctrica e o seu estilo preferido é o rock, no qual se destacam os seus ‘covers’ de bandas como Pink Floyd, Deep Purple, Eric Clapton, Carlos Santana, entre outros. Até à data já gravou dois CDs de ‘covers’.

De salienta que, com este projecto concluído, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura soma quatro eventos ‘on-line’ apoiados: ‘D’Ká (se cria, se faz)’, ‘Funk’In House’, concerto de aniversário do grupo Mariachi e ‘Passo a Passo’.

Até este momento são 18 vídeos com 99 artistas que contaram com o apoio da Secretaria Regional, para além dos projectos produzidos pela própria secretaria: ‘Streaming Sessions’ e ‘Arts Online’, que totalizam 70 vídeos com 71 artistas.

Os vídeos estão disponíveis para ver ou rever no portal Cultura Madeira em https://cultura.madeira.gov.pt.