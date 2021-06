Câmara PS de Machico sem "capacidade para enfrentar os desafios que se avizinham"

“Se Machico apresenta, hoje, algum desenvolvimento ou progresso, não tenhamos dúvidas de que isso se deve ao PSD e aquilo a que nos propomos, através desta candidatura, é a recuperar o rumo entretanto perdido num concelho que vive à mercê de um Executivo que só faz gestão corrente, que não tem projecto nem visão e que revela não ter qualquer capacidade para enfrentar os desafios que se avizinham” afirmou, ontem, o candidato pela coligação PSD/CDS à Presidência da Câmara Municipal de Machico, Norberto Ribeiro, num encontro com os Militantes do PSD que contou com a presença do Presidente do Partido, Miguel Albuquerque.

Um encontro em que Norberto Ribeiro fez questão de aludir à “estratégia de vitimização usada pelo actual Executivo Municipal para disfarçar a sua incompetência”, evidente “numa dívida que afinal não existia e que afinal serviu para desenvolver Machico, na construção de unidades hoteleiras apenas divulgadas no mundo virtual, na sua incapacidade para construir novas estradas agrícolas ou para resolver a problemática do cemitério do Porto da Cruz, para além da manutenção inexistente nas instalações do parque desportivo de Água de Pena”, exemplos de uma liderança que, no seu entender, denota uma total ausência de estratégia para responder no presente e muito menos para preparar o futuro.

Candidatamo-nos a estas Eleições e assumimos este projecto porque acreditamos que Machico precisa de um Executivo mais proactivo, mais justo e equitativo que, acima de tudo, saiba dar a mão aos nossos Munícipes, sabendo responder de forma célere às carências sociais e alavancando, ao mesmo tempo, a nossa economia local, que precisa de ser apoiada e reabilitada para melhor garantir emprego e fixar os nossos jovens. Norberto Ribeiro, candidato pela coligação PSD/CDS à Presidência da Câmara Municipal de Machico.

A este propósito, o candidato elencou algumas das suas principais prioridades, entre as quais a criação de políticas que fomentem o emprego e a fixação da população, especialmente dos mais jovens, a aposta decisiva no turismo e na beleza e cuidado com a cidade, a aposta na habitação, na educação e no desporto, a captação e rentabilização a favor do concelho de fundos comunitários e a articulação com todas as instituições e entidades que garantam soluções conjuntas, assim como a necessária valorização do património cultural, natural e paisagístico.

Lembrando os Social-democratas que sempre defenderam Machico – Presidentes de Câmara, membros do Governo ou Presidentes de Juntas – o candidato pela coligação PSD/CDS apelou a que todos estes exemplos sirvam de inspiração para a luta que se avizinha e garantiu que a sua candidatura, tal como estas referências, também tem uma visão para o futuro e para devolver às populações tudo aquilo que perderam com a governação socialista no poder.