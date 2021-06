Portugal realiza último treino na Cidade do Futebol e viaja para Budapeste

A seleção portuguesa de futebol realizou hoje o último treino em solo luso, antes de viajar para Budapeste, onde vai ficar concentrada para preparar a estreia na fase final do Euro2020, marcada para terça-feira, com a Hungria.

Um dia depois de golear Israel por 4-0, no último encontro de preparação, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Fernando Santos ficou privado dos titulares, que efetuaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes (16 dos 26 convocados) treinaram normalmente no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras.

À exceção do guarda-redes Rui Silva, que acompanhou Rui Patrício no apronto matinal, dada a indisponibilidade física de Anthony Lopes, e do avançado Diogo Jota, que apenas alinhou na primeira parte, todos os restantes titulares ficaram no ginásio.

Assim, para além dos dois guarda-redes e do dianteiro do Liverpool, o treino contou também com os defesas Nélson Semedo, José Fonte e Raphael Guerreiro, os médios Danilo Pereira, João Palhinha, Sérgio Oliveira, João Moutinho e Renato Sanches, e os avançados Pedro Gonçalves, Rafa Silva, Gonçalo Guedes, João Félix e André Silva.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, na Cidade do Futebol, em Oeiras, os 14 jogadores de campo, após o aquecimento, fizeram alguns exercícios com bola e foram divididos em duas equipas, num espaço de jogo com dimensões reduzidas e com duas pequenas balizas de cada lado, sob o olhar atento do selecionador Fernando Santos.

A comitiva lusa viaja ainda hoje para a capital magiar, às 15:00, estando prevista a chegada para as 18:50 (hora de Lisboa).

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre 11 de junho e 11 de julho.