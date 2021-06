O ensino executivo

Dada a necessidade de garantir na Região uma formação altamente qualificada aos quadros empresariais e públicos da RAM, ao nível de conhecimentos práticos e teóricos nas áreas da Gestão, a UMa, através do Departamento de Gestão e Economia, da Faculdade de Ciências Sociais com o apoio da Reitoria, realizou em 2014 em parceria com o ISCTE/INDEG uma parceria para a formação de executivos na Região. A coordenação do programa está a cargo do Professor Ricardo Correia, docente da UMa, e do Professor Fernando Correia, do ISCTE Business School.

A escolha do parceiro teve em conta a notoriedade e experiência a nível nacional e internacional do ISCTE/INDEG no ensino pós-graduado na área da gestão. A parceria em questão teve por base a partilha de conteúdos, conhecimento, docentes entre as duas instituições, numa política de envolvimento dos recursos partilhados ao nível da docência e gestão do programa.

Num balanço global de seis anos de parceria UMa-ISCTE/INDEG na formação pós-graduada, para além de uma oferta de formação variada com um corpo docente das duas instituições, verificou-se uma elevada satisfação dos alunos em relação aos programas e conteúdos lecionados. No total, pós-graduaram-se 40 alunos em Contabilidade, 17 alunos em Controlo de Gestão e Performance e 60 alunos em Gestão Empresarial para licenciados noutras áreas. Estão a finalizar os seus estudos 25 alunos em Gestão Empresarial para licenciados noutras áreas.

De acordo com os participantes as razões que os levaram a procurar as pós-graduações foram variadas, desde a oportunidade de crescer profissionalmente, a busca de atualização de conhecimento, o redireccionamento da carreira profissional, a aquisição de competências que não as da sua formação académica inicial, e um acesso a outro grau académico, neste caso particular o mestrado em gestão no ISCTE.

De salientar também que dos 60 ECTS que contêm o curso, poderão ser creditadas 50%, caso o aluno queira seguir o mestrado em gestão do ISCTE-IUL em Lisboa.

Desde o início da parceria foram contabilizadas 24 matrículas em mestrado em Gestão e Contabilidade, dos quais 16 acabaram o mestrado.

De acordo com a maioria dos alunos, da sua experiência da parceria, destacam-se as oportunidades no mercado de trabalho, novos relacionamentos profissionais e a troca de experiências entre colegas de diferentes áreas profissionais e empresas. Sendo a dimensão networking uma constante de valor acrescentado para os participantes e para os docentes da UMa.

Neste momento estão a decorrer as candidaturas da quarta edição da pós-graduação em Gestão Empresarial para licenciados noutras áreas. As aulas e a avaliação decorrerão de três em três semanas, entre outubro e junho, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal em horário pós-laboral. O investimento no programa é de 4.950€, havendo descontos que poderão chegar aos 20% *, com facilidades de pagamento. As candidaturas poderão ser feitas on-line no site da UMa.