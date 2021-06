JPP apela a isenção na distribuição da ‘bazuca’

"Santa Cruz precisa de pelos menos 15 milhões para a área ambiental", a afirmação é de Filipe Sousa que, à margem da apresentação dos trabalhos de repavimentação e infra-estruturação da Avenida 25 de Junho, apelou a que o Governo Regional seja "imparcial e justo" na distribuição das verbas da 'bazuca', que devem "ter como prioridade o ambiente" e "ser aplicadas sem qualquer discriminação político-partidária".

Sobre as obras a decorrer na Avenida 25 de Junho, o líder do JPP e presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz congratulou-se com este "exemplo" da reabilitação urbana que "está a decorrer em todo o concelho".

"Uma intervenção que tem tido a preocupação de fazer a infra-estruturação na área ambiental, nomeadamente no combate às perdas de água, o saneamento básico onde ele era inexistente e o lançamento de redes de iluminação sustentáveis", explicou o autarca.

Em causa está um investimento de 350 mil euros, que inclui, para além da repavimentação efectuada nos últimos dias, a substituição das colunas de iluminação pública, com uma tecnologia eficiente. Além disso, foi lançada a rede de águas e de saneamento básico, e serão incluídos novos abrigos de paragem, sinalética vertical, e criadas passadeiras e lombas para permitir maior segurança aos peões. Foram ainda construídos passeios onde estes não existiam, e foi repavimentada a Rua do Bom Jesus, enumerou Filipe Sousa.

O presidente da Câmara adiantou ainda que "só em Santa Cruz estão em curso investimentos no valor de 800 mil euros, enquanto que na outra cidade do concelho, o Caniço, esses mesmos investimentos superam os 1,5 milhões de euros".

Naquela freguesia destacou, como exemplos: as obras de reabilitação da promenade dos Reis Magos, a repavimentação e infra-estruturação da Estrada das Eiras, da Estrada dos Moinhos-Assomada, , da Estrada do Serralhal e da Rua da Paz.

“Este é um sinal da responsabilidade com que encaramos a gestão deste concelho, com os investimentos distribuídos de forma equitativa por todas as freguesias e com a sustentabilidade ambiental em pano de fundo”, vincou.