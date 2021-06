JPP-Machico envia abaixo-assinado para sede do Banco Santander em Lisboa

A concelhia JPP – Machico enviou um abaixo-assinado para a sede do Banco Santander Totta SA., em Lisboa.

O documento, que contou com mais de cinco centenas de assinaturas, foi uma forma de tentar sensibilizar a administração do banco para a importância do balcão que existia no Caniçal e que servia não só a população residente, como também muitos dos trabalhadores da Zona Franca da Madeira.

O JPP - Machico refere que o encerramento deste balcão, desde o passado dia 21 de Maio, "tem criado um forte constrangimento aos locais que, para se deslocarem aos balcões mais próximos (Machico ou Santana), vêem-se condicionados pela disponibilidade de transporte, com reduzida oferta ao nível dos transportes públicos, bem como na demora no atendimento".