JPP congratula-se com novas instalações do Conservatório do Caniço

”É com imensa satisfação que o JPP regista esta decisão do Governo Regional, pois efectivamente uma cidade como a nossa merece uma maior dignificação da Cultura e das Artes”, referiu Milton Teixeira, presidente da Junta de Freguesia do Caniço, na actividade política promovida pelo Juntos Pelo Povo, naquela localidade, nesta manhã de 13 de Junho.

Milton Teixeira recorda que já tinha alertado várias vezes o Governo Regional para a necessidade de "a Secretaria Regional da Educação viabilizar melhores condições para o Pólo do Conservatório, no Caniço, um anseio há muito manifestado pelos alunos e respetivas famílias”.

“Como é do conhecimento público, o Governo Regional autorizou, em Conselho de Governo, o arrendamento de um novo espaço para o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira “Eng.º Luiz Peter Clode, Pólo do Caniço” tendo sido a decisão mais “justa e acertada”, frisou este domingo.

Passou, porém, a 'farpa': “Constatamos que as nossas preces foram escutadas. O que esperamos é que sejam tão rápidos a executar como o foram a anunciar".

O presidente da Junta do Caniço sublinha ainda que a cidade "tem vindo a crescer também nas artes" e aponta como exemplo a inauguração, para breve, de uma Escola de Artes, de iniciativa privada, que vem reforçar a oferta neste sector.