JPP denuncia falta de apoio do Governo na conclusão do Largo da Achada

Numa iniciativa decorrida na manhã desta segunda-feira, nas obras do Largo da Achada, na Camanha, o presidente do JPP realçou que “mesmo sem o apoio prometido pelo presidente do Governo Regional, a obra será apresentada publicamente dentro dos prazos estipulados, ou seja, em Setembro, na data de elevação da freguesia da Camacha a Vila, embora a sua conclusão esteja prevista já para Julho”, segundo comunicado enviado pelo partido.

Filipe Silva recordou que “quando apresentámos nesta praça o projecto, o senhor presidente do Governo deu-me um abraço e deixou o compromisso de que financiava a 100% esta obra. Passados dois anos não havia resposta, e veio nova promessa de que afinal o apoio não seria de 100%, mas de 50%.”

Atesta, agora, que o apoio acabou por ser “zero”, com a câmara a ter decidido avançar sozinha, num investimento que ronda os 400 mil euros. A iniciativa de hoje pretendeu, precisamente, dar exemplo do que tem sido o investimento da Câmara de Santa Cruz nas freguesias do concelho.

O presidente do JPP asseverou que a obra foi “fortemente contestada por aqueles que nunca fizeram nada por esta freguesia”. O comunicado do partido fala numa sucessão de tentativas de bloqueio com providências cautelares, exposições à Provedoria de Justiça, abaixo-assinados.

Agora, Filipe Silva refere que “os verdadeiros camacheiros agradecem de coração e reconhecem que a obra era imprescindível para dinamizar toda Freguesia”. Sublinhou que este investimento público serviu já para alavancar a reabilitação do Café Relógio, que deverá entrar em obras ainda este ano.